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РЖД террористов не ловитСегодня в 12:10

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Вокзалы не сдали "экзамен" от ФСБ.

Российские железные дороги в 2017 году не сдали экзамен по безопасности: по итогам антитеррористических проверок на железнодорожных вокзалах ФСБ поставила железнодорожникам "неуд", передает "Уралинформбюро".

За год сотрудники ФСБ 250 раз пытались пронести муляжи взрывных устройств на вокзалы и станции, в подавляющем большинстве случаев им это удавалось, сообщает паблик Mash. Охрана ЖД-объектов поймала лишь каждого 5 "злоумышленника" - попадались "террористы под прикрытием" лишь в 18% случаев.

Самыми незащищенными, как выяснилось, являются железнодорожные станции в сельских населенных пунктах. Но в ФСБ пояснили, что и в крупных городах охрана и сотрудники железнодорожных вокзалов не заметили пронесенной и подложенной на станциях "взрывчатки".

Стоит отметить, что неделю назад Госдума в первом чтении принял поправки в Уголовный кодекс, которые увеличивают наказание за ложные звонки о заложенных бомбах.

Изменения уголовного кодекса стали ответом на волну лже-минирований, которая прокатилась по стране минувшей осеню, накрыв и города УрФО, в том числе Челябинск, Тюмень, Сургут и Екатеринбург.

По данным свердловского полицейского главка, в 2017 году в области зафиксировано 216 ложных сообщений о терактах. Во время проверок этих сообщений было эвакуировано свыше 70 тысяч человек.

Ранее по теме:
Госдума ужесточит наказание для лже-минеров

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