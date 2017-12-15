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Полицейские составили ТОП "рыбных" мест для щипачей Сегодня в 12:15

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В общественном транспорте.

Карманные воры, орудующие в общественном транспорте, предпочитают совершать кражи в час пик около дверей или рядом с валидатором. К таким выводам пришли сотрудники ДВД Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

Правоохранители рекомендуют носить деньги во внутренних карманах, сумку держать перед собой, а телефон - в руке, передает "Уралинформбюро".

Также стоит внимательно следить за теми, кого притерло к вам в салоне, а при подозрении, что вас пытаются обокрасть - кричать, не стесняясь. Быстро найти свой телефон, а также обнаружить щипача, поможет звонок на свой номер с телефона кого-нибудь из пассажиров.

Если вы стали жертвой преступников, звоните в полицию с места происшествия.

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