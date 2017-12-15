В сопровождении инспектора МЧС.

Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" и МЧС провели предновогодний рейд газовой безопасности в Ленинском районе уральской столицы. Профилактическая акция прошла в доме №14 по улице Верещагина.

С ролью Снегурочки блестяще справилась мастер службы домовых сетей ПУ-1 "Екатеринбурггаза" Татьяна Яровая. Горожане с удивлением встречали сказочную гостью, рассказывающую о правилах безопасности при эксплуатации газовых приборов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Инспекторы государственного пожарного надзора акцентировали внимание на работе вентиляции и напомнили телефоны аварийной газовой службы "04" (104 с мобильных телефонов) и пожарно-спасательной службы "101".

Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" проверили техническую исправность газового оборудования. Самые добросовестные абоненты получили в подарок от Снегурочки имбирные пряники с фирменной символикой "Екатеринбурггаза".

"Такие рейды поднимают настроение потребителям. Хотя сегодня горожане устали от паломничества менеджеров разных компаний, Снегурочке открывают двери охотно. Хотелось бы попросить потребителей внимательно отнестись к газовому оборудованию, не заниматься самостоятельно его заменой или ремонтом, а вызвать квалифицированного специалиста. И пусть Новый год будет по-семейному теплым и по-дружески щедрым!" - желает Снегурочка Татьяна Яровая.

Примечательно, что проблема допуска к газовому оборудованию для его технического обслуживания остается по-прежнему актуальной. В текущем году сотрудники "Екатеринбурггаза" не смогли попасть в 554 квартиры и 270 частных домов.

Службы домовых сетей предприятия с начала 2017 года провели плановое техническое обслуживание газового оборудования 100 071 квартиры и 17 083 индивидуальных домов. Было выявлено почти 23 тысячи различных нарушений правил безопасной эксплуатации газовых приборов.