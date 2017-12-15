Связанных с IT.

В ближайшее время в России появятся новые медицинские специальности. Так, уже со следующего года в университете имени Сеченова будут готовить сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ректора вуза.

Четыре новые специальности изначально появятся как программы постдипломной подготовки, но в будущем по ним будут готовить с бакалавриата. Всего в ближайшие три года вуз планирует открыть 14 новых направлений.

Сетевой врач будет работать в области телемедицины – дистанционного наблюдения за здоровьем пациента. Новые способы работы – причина появления и IT-медиков. Специалисты по тканевой инженерии будут создавать искусственные органы и ткани для трансплантации. Молекулярный диетолог будет подбирать пациенту схему питания, исходя их генетических особенностей человека, передает "Уралинформбюро".