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В России появятся врачи новых специальностейСегодня в 13:46

  • Текст

Связанных с IT.

В ближайшее время в России появятся новые медицинские специальности. Так, уже со следующего года в университете имени Сеченова будут готовить сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ректора вуза.

Четыре новые специальности изначально появятся как программы постдипломной подготовки, но в будущем по ним будут готовить с бакалавриата. Всего в ближайшие три года вуз планирует открыть 14 новых направлений.

Сетевой врач будет работать в области телемедицины – дистанционного наблюдения за здоровьем пациента. Новые способы работы – причина появления и IT-медиков. Специалисты по тканевой инженерии будут создавать искусственные органы и ткани для трансплантации. Молекулярный диетолог будет подбирать пациенту схему питания, исходя их генетических особенностей человека, передает "Уралинформбюро".

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