Полицейские составляют протоколы.

На 20-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги 15 декабря проходит забастовка дальнобойщиков, протестующих против системы взимания оплаты с большегрузов "Платон".

Судя по фотографиям с места стачки, которые опубликованы на сайте Объединения перевозчиков России, в акции принимает участие несколько фур. Организаторы рассчитывают, что число участников пополнится.

Между тем, как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мероприятие не согласовано с властями.

"Мероприятие, о котором идет речь, сотрудниками полиции расценивается как несогласованная публичная акция в форме группового пикета. Она проводится в нарушение Федерального закона №54. В настоящее время представители органов внутренних дел составляют административный протокол на каждого из участников. Наказание за подобные дела весьма суровое, составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Органы внутренних дел не имеют права не реагировать на нарушения, происходящие на подведомственной территории, в противном случае к силовикам возникнут вопросы о бездействии", - пояснил он.

Представитель главка порекомендовал организаторам акции обратиться к муниципальным властям за официальным разрешением.

Стоит отметить, что пикеты проходят в пятницу также в Центральной России, Оренбуржье, Сибири и на Дальнем востоке.

Ранее глава Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин заявлял, что забастовка будет приурочена к началу президентской кампании. Проходить она будет с 15 по 25 декабря.

Предыдущая забастовка дальнобойщиков прошла весной текущего года. По разным данным, в ней приняли участие до 10 тысяч человек.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года тариф подняли до 1,91 рубля. У дальнобойщиков "Платон" по-прежнему вызывает массу недовольства.

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