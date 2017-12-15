Из городского бюджета.

Социальные инициативы ТОС "Академический" получили финансовую поддержку администрации уральской столицы. Одним из проектов, на которые были выделены муниципальные субсидии, стала музыкальная студия "Академ", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Студия на проспекте Академика Сахарова, 70 открылась в ноябре 2017 года. В помещении с шумоизоляцией, предоставленном УК "Академический", талантливая молодежь проводит музыкальные конкурсы, записывает авторские стихи и песни, а также обрабатывает композиции. Бюджетные средства пошли на покупку звукозаписывающего оборудования.

Запись музыки ведется на всех инструментах, кроме ударных. Ограничение будет снято после завершения работ по шумоизоляции студии.

Стоит отметить, что Территориальная организация самоуправления "Академический" была создана в 2016 году. Ее основная задача - реализация социально значимых инициатив на территории микрорайона.