Инициативы "Академического" в Екатеринбурге поддержали рублемСегодня в 13:47
- Текст
Из городского бюджета.
Социальные инициативы ТОС "Академический" получили финансовую поддержку администрации уральской столицы. Одним из проектов, на которые были выделены муниципальные субсидии, стала музыкальная студия "Академ", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Студия на проспекте Академика Сахарова, 70 открылась в ноябре 2017 года. В помещении с шумоизоляцией, предоставленном УК "Академический", талантливая молодежь проводит музыкальные конкурсы, записывает авторские стихи и песни, а также обрабатывает композиции. Бюджетные средства пошли на покупку звукозаписывающего оборудования.
Запись музыки ведется на всех инструментах, кроме ударных. Ограничение будет снято после завершения работ по шумоизоляции студии.
Стоит отметить, что Территориальная организация самоуправления "Академический" была создана в 2016 году. Ее основная задача - реализация социально значимых инициатив на территории микрорайона.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Частный сектор Екатеринбурга ожидает "комплексное развитие"
Две площадки уже определены.Сегодня в 17:34
Свердловский экс-полицейский получил срок за хищение дорогих иномарок
6 лет 4 месяца ИК.Сегодня в 17:31
В выходные на Среднем Урале будет нечем дышать
Предупреждают метеорологи.Сегодня в 17:29
Банк России "уронил" ключевую ставку до 7,75%
Эксперты пророчат доллар по 61 рублю.Сегодня в 17:25
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинацияСегодня в 17:25
"Уральские авиалинии" приготовили новогодний подарок пенсионерам
И молодежи.Сегодня в 17:10
Поветкин "нокаутировал" автомобилистов Екатеринбурга
Заблокировав дороги у ДИВСа.Сегодня в 17:00
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:43
Задушивший приятеля свердловчанин сел на 12 лет
Труп он бросил в подъезде.Сегодня в 16:42
Екатеринбургский бизнесмен отделался штрафом за бордель
В массажном салоне.Сегодня в 16:28
Мэр Сургута попросил прокуратуру проверить свое окружение
Но ведомству некогда.Сегодня в 16:23
Невьянск прошел губернаторскую проверку
Развития инфраструктуры.Сегодня в 16:07
Екатеринбургскому бизнесмену Олегу Шишову ограничили свободу на год
За хранение оружия.Сегодня в 16:05
Улюкаева отправили за решетку на восемь лет
И выписали штраф в 130 миллионов.Сегодня в 15:54
Пьяный югорчанин застрелил знакомого
Из ружья.
Главные новости
- Сегодня в 17:50Частный сектор Екатеринбурга ожидает "комплексное развитие"
- Сегодня в 17:31В выходные на Среднем Урале будет нечем дышать
- Сегодня в 17:25Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
- Сегодня в 16:05Улюкаева отправили за решетку на восемь лет
- Сегодня в 13:13Зелень по-черному
Аналитика
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".
Церковный кружок стал делить пирожок
За народ.