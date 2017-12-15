Детей отправили к врачу.

В детском саду №434 Челябинска у воспитателя нашли туберкулез. Об этом "Уралинформбюро" сообщила заведующая ДОУ Лилия Шаманова.

Специалисты Роспотребнадзора уже продезинфицировали помещение группы и дали разрешение продолжить занятия. Карантин в саду не объявляли. Тем не менее, всем детям выписали направление на прием к фтизиатру.

Сама воспитатель сейчас на больничном. Стоит отметить, женщина ранее прошла медосмотр, и у нее имелся допуск к работе.