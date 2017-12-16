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На Международной космической станции может появиться гостиница для туристов. Об этом "Известиям" рассказали в ракетно-космической корпорации "Энергия", операторе российского сегмента МКС.

Вопрос остается открытым, так как пока неизвестна судьба станции после 2024 года. Отель сможет окупиться в течение 7 лет, если ежегодно на орбиту отправлять 6 туристов. Создавать гостиницу на меньший срок не имеет смысла.

Туристический модуль на МКС будет представлять собой VIP-каюты с шесть спальнями, двумя туалетами, огромными иллюминаторами, передает "Уралинформбюро".