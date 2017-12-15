"Уральские авиалинии" приготовили новогодний подарок пенсионерам Сегодня в 17:25
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И молодежи.
"Уральские авиалинии" в канун Нового года дарят скидку 50% от тарифа пассажирам моложе 23 лет и пенсионерам (женщинам – от 55 лет, мужчинам – от 60 лет).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, акция действует с 15 декабря 2017 по 10 января 2018 года на все маршруты по России, а также в Испанию, Италию, Чехию, Австрию, Кипр, Германию, Польшу, Швейцарию, Францию, Израиль, ОАЭ, Грузию, Азербайджан и Армению. Осуществить перелет можно с 15 января по 20 апреля 2018 года, в Израиль – с 15 января по 20 марта 2018 года.
Приобрести билеты с дисконтом можно в call-центре по номеру 8-800-7700-262 или в авиакассах.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь - ноябрь 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 авиалайнеров Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
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