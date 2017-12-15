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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:00

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По версии "Уралинформбюро".

1. Арена во всей красе

В столице Урала завершены основные строительные работы на "Екатеринбург-Арене", которая в июне 2018 года примет четыре групповых матча чемпионата мира по футболу. Бывший Центральный стадион предстал перед жителями и гостями города во всей красе. Как оказалось, арена может "общаться" с окружающими посредством медиаэкрана.

2. Милосердие важнее победы

Неожиданный финал предстал перед глазами зрителей командного марафона в США. Лидер одиночного забега Чендлер Селф в нескольких сотнях метров от финишной черты начала в буквальном смысле слова валиться с ног. Тогда ее соперница Ариана Лютерман предложила девушке свою поддержку и помогла ей добраться до заветной ленты.

Чендлер просто упала на финишную линию, став победительницей. После этого ее посадили в инвалидную коляску и отвезли на осмотр к врачу. Хотя в марафоне запрещена помощь спортсменов, судьи решили засчитать результат Чендлер.

3. Промах года

Досадная неудача форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина на матче 20 тура Российской футбольной премьер-лиги с грозненским "Ахматом" получила клеймо промаха года.

Отрикошетивший от перекладины мяч отлетел точно в ноги Кокорину. Тот попытался запустить "снаряд" в абсолютно пустые ворота, но пробил выше цели.

4. Московское время

Анекдотом из жизни офицеров ответил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции на вопрос о военных расходах.

Глава государства отметил, что Россия не будет уподобляться героям бородатой шутки: страна будет уделять внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет.

5. Брат за сестру

Пользователей Сети умилил ролик с соревнований по борьбе из США. Одной из маленьких участниц состязаний выпало бороться с мальчиком. Практически сразу после начала поединка на ковер с криками "Не трогай мою сестру!" выбежал младший брат спортсменки.

Маленького защитника унесли с ковра под восторженные аплодисменты зрителей.

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