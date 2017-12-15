ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:00
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По версии "Уралинформбюро".
1. Арена во всей красе
В столице Урала завершены основные строительные работы на "Екатеринбург-Арене", которая в июне 2018 года примет четыре групповых матча чемпионата мира по футболу. Бывший Центральный стадион предстал перед жителями и гостями города во всей красе. Как оказалось, арена может "общаться" с окружающими посредством медиаэкрана.
2. Милосердие важнее победы
Неожиданный финал предстал перед глазами зрителей командного марафона в США. Лидер одиночного забега Чендлер Селф в нескольких сотнях метров от финишной черты начала в буквальном смысле слова валиться с ног. Тогда ее соперница Ариана Лютерман предложила девушке свою поддержку и помогла ей добраться до заветной ленты.
Чендлер просто упала на финишную линию, став победительницей. После этого ее посадили в инвалидную коляску и отвезли на осмотр к врачу. Хотя в марафоне запрещена помощь спортсменов, судьи решили засчитать результат Чендлер.
3. Промах года
Досадная неудача форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина на матче 20 тура Российской футбольной премьер-лиги с грозненским "Ахматом" получила клеймо промаха года.
Отрикошетивший от перекладины мяч отлетел точно в ноги Кокорину. Тот попытался запустить "снаряд" в абсолютно пустые ворота, но пробил выше цели.
4. Московское время
Анекдотом из жизни офицеров ответил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции на вопрос о военных расходах.
Глава государства отметил, что Россия не будет уподобляться героям бородатой шутки: страна будет уделять внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет.
5. Брат за сестру
Пользователей Сети умилил ролик с соревнований по борьбе из США. Одной из маленьких участниц состязаний выпало бороться с мальчиком. Практически сразу после начала поединка на ковер с криками "Не трогай мою сестру!" выбежал младший брат спортсменки.
Маленького защитника унесли с ковра под восторженные аплодисменты зрителей.
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