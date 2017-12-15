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Приходится давить ногами: полчища крыс развелись в домах КачканараСегодня в 15:41

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Отрава не помогает.

Многоквартирники Качканара заполонили крысы. На нашествие грызунов "Уралинформбюро" пожаловались работники бригад по уборке мусоропроводов.

По словам одного из собеседников агентства, в одном только мусоропроводе общежития №18 в 6а микрорайоне за один раз были убиты 19 крыс. Причем погибли они не от специальных химикатов – уборщикам пришлось буквально ногами и лопатами уничтожать опасных животных.

"Работники СЭС, которые сами разносят крысиный яд по камерам мусоропровода, оставляют всего по два кулька. Его крысы либо не жрут, либо его не хватает", - поделился собеседник.

В территориальном отделе Управления областного Роспотребнадзора по Качканару оперативный комментарий на соответствующий телефонный запрос "Уралинформбюро" не предоставили.

Стоит отметить, что крысы являются природным резервуаром для ряда инфекций, в частности, переносят возбудителей чумы, туляремии, бешенства и тифа. При этом они обладают способностями адаптироваться к различным ядам и распознавать их.

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