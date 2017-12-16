На Среднем Урале отменят электрички15 декабря в 17:53
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На каникулы.
На время новогодних каникул в Свердловской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
С 1 по 8 января 2018 года отменяются городские электрички в столице Урала. Не будут ездить поезда от станции Екатеринбург-Сортировочный до Сысерти, станции Керамик и в обратных направлениях. Отменят также на этот период электропоезда, связывающие ЖД-вокзал с аэропортом Кольцово.
Изменится и расписание и "Ласточек".
- №7063, "Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил" отменяется 1 января;
- №7055, "Екатеринбург-Пасс – Кузино" отменяется с 1 по 7 января;
- №7056, "Кузино – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 2 по 8 января;
- №7070, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 1 по 6 января, 8 января вводится дополнительный рейс;
- №7060, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 1 по 8 января;
- №7062, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" с 2 по 6 января будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.
С 1 по 7 января не будут ездить поезда:
- №6323, "Екатеринбург-Пасс – Кузино";
- №6326, "Кузино – Екатеринбург-Пасс";
- №6766/6765, "Екатеринбург-Пасс – Баженово – Изумруд";
- №6778, "Алапаевск – Егоршино";
- №6777, "Егоршино – Екатеринбург-Пасс".
С 1 по 8 января отменяются поезда:
- №6450, "Невьянск – Екатеринбург-Пасс";
- №6463, "Екатеринбург-Пасс – Невьянск";
- №6821, "Нижний Тагил – Кушва";
- №6822, "Кушва – Нижний Тагил".
С 2 по 8 января не будут курсировать поезда:
- №6760/6759, "Асбест – Баженово – Екатеринбург-Пасс";
- №6773, "Егоршино – Алапаевск";
- №6774, "Шарташ – Егоршино".
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