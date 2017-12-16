На каникулы.

На время новогодних каникул в Свердловской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

С 1 по 8 января 2018 года отменяются городские электрички в столице Урала. Не будут ездить поезда от станции Екатеринбург-Сортировочный до Сысерти, станции Керамик и в обратных направлениях. Отменят также на этот период электропоезда, связывающие ЖД-вокзал с аэропортом Кольцово.

Изменится и расписание и "Ласточек".

№7063, "Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил" отменяется 1 января;

№7055, "Екатеринбург-Пасс – Кузино" отменяется с 1 по 7 января;

№7056, "Кузино – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 2 по 8 января;

№7070, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 1 по 6 января, 8 января вводится дополнительный рейс;

№7060, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" отменяется с 1 по 8 января;

№7062, "Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс" с 2 по 6 января будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.

С 1 по 7 января не будут ездить поезда:

№6323, "Екатеринбург-Пасс – Кузино";

№6326, "Кузино – Екатеринбург-Пасс";

№6766/6765, "Екатеринбург-Пасс – Баженово – Изумруд";

№6778, "Алапаевск – Егоршино";

№6777, "Егоршино – Екатеринбург-Пасс".

С 1 по 8 января отменяются поезда:

№6450, "Невьянск – Екатеринбург-Пасс";

№6463, "Екатеринбург-Пасс – Невьянск";

№6821, "Нижний Тагил – Кушва";

№6822, "Кушва – Нижний Тагил".

С 2 по 8 января не будут курсировать поезда: