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В выходные на Среднем Урале будет нечем дышатьСегодня в 17:31

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Предупреждают метеорологи.

Метеорологи продлили в Свердловской области предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Оно было объявлено 12 декабря, и снять его специалисты планировали вечером 15 числа, передает "Уралинформбюро".

Однако в Уральском гидрометцентре предупреждение решили продлить до 20.00 19 декабря. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни на Среднем Урале сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Уточняется, что случаев задымленности атмосферы на территории региона и появления "несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено".

В последнее время над Екатеринбургом повис смог. Тяжелее всего, пожалуй, дышится жителям Химмаша, рядом с которым минувшей ночью горела несанкционированная свалка.

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