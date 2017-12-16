В Екатеринбурге "Зяблицев-Фонд" уволил невнимательного терапевта15 декабря в 18:42
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Врач не "узнал" инсульт.
В приемную "Зяблицев-Фонда" в уральской столице обратилась местная жительница, которая едва не погибла из-за невнимательности одного из врачей поликлиники. Медик поставил неверный диагноз и отправил пожилую пациентку домой.
Пенсионерка рассказал общественникам, как она обратилась в муниципальную клинику по месту жительства, испугавшись онемения левой руки и левой части лица. Но участковый терапевт после осмотра отправил ее лечиться дома, предположив, что эти симптомы - последствия гипертонии, которой женщина страдает уже много лет.
На следующий день пенсионерке стало хуже, и она снова обратилась в поликлинику. Ей повезло, что на прием она попала к старшему терапевту и неврологу. Специалисты в срочном порядке госпитализировали пациентку, диагностировав у нее инсульт. При таком диагнозе важно успеть начать лечение в первые 4,5 часа, так как последствия заболевания могут быть необратимы.
"Чтобы разобраться в этом вопросе я направил депутатский запрос в Администрацию города Екатеринбурга, в подчинении которой находится Управление здравоохранения, ответственное за больницу. Чтобы этот инцидент не повторился", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
По запросу в поликлинике №1 провели проверку, которая подтвердила факт неверного оказания первой медпомощи. Терапевт, отправивший домой женщину с инсультом, больше в этой клинике не работает.
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