Врач не "узнал" инсульт.

В приемную "Зяблицев-Фонда" в уральской столице обратилась местная жительница, которая едва не погибла из-за невнимательности одного из врачей поликлиники. Медик поставил неверный диагноз и отправил пожилую пациентку домой.

Пенсионерка рассказал общественникам, как она обратилась в муниципальную клинику по месту жительства, испугавшись онемения левой руки и левой части лица. Но участковый терапевт после осмотра отправил ее лечиться дома, предположив, что эти симптомы - последствия гипертонии, которой женщина страдает уже много лет.

На следующий день пенсионерке стало хуже, и она снова обратилась в поликлинику. Ей повезло, что на прием она попала к старшему терапевту и неврологу. Специалисты в срочном порядке госпитализировали пациентку, диагностировав у нее инсульт. При таком диагнозе важно успеть начать лечение в первые 4,5 часа, так как последствия заболевания могут быть необратимы.

"Чтобы разобраться в этом вопросе я направил депутатский запрос в Администрацию города Екатеринбурга, в подчинении которой находится Управление здравоохранения, ответственное за больницу. Чтобы этот инцидент не повторился", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

По запросу в поликлинике №1 провели проверку, которая подтвердила факт неверного оказания первой медпомощи. Терапевт, отправивший домой женщину с инсультом, больше в этой клинике не работает.