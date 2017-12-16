С первой попытки.

Южноуральцы, летевшие из Челябинска в Москву рейсом СУ-1423 "Аэрофлота" жалуются на пережитый ужас. В Шереметьево в метрах от земли почти приземлившийся самолёт вдруг резко набрал высоту и ушёл на второй круг, передает "Уралинофрмбюро".

"Мы вылетели 14 декабря в 19:35. Когда уже шли на посадку, свет даже выключили, самолёт резко пошёл на взлёт. Знаете, это было страшно: вот-вот должны были коснуться земли, но вдруг сильный вой двигателей и резкий взлёт. Мне потом отец-лётчик разъяснил, что такое бывает, но всё-таки это нештатная ситуация", - сообщил 74.ru один из пассажиров.

По словам очевидца, как только борт набрал высоту, по громкой связи пассажирам объяснили, что самолёт, севший ранее, не успел освободить полосу. Через 15 минут лайнер с южноуральцами приземлился.

"Борт был полон - человек 150. Бывает, что при посадке пассажиры хлопают, а тут мы сели в полнейшей тишине", - добавил собеседник агентства.