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Свердловские общественники присмотрят за избирателями18 декабря в 09:03

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На выборах главы государства.

Общественная палата Свердловской области сможет наблюдать за президентскими выборами в регионе. Соответствующий вопрос будет рассмотрен ее представителями на ближайшем заседании, передает "Уралинформбюро".

Вопрос "Об изменениях федерального законодательства о выборах в части наделения общественных палат субъектов Российской Федерации полномочиями направления наблюдателей на избирательные участки" стоит в повестке палаты на 19 декабря.

Стоит отметить, что этот вопрос связан с законом, который 5 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Документ позволяет Общественной палате России и общественным палатам регионов выставлять наблюдателей во время выборов главы государства.

Кроме того, на ближайшем заседании общественники заслушают доклад первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова о программе "Пятилетка развития Свердловской области" на 2017-2021 годы", а также доклад члена городского Общественной палаты Льва Кощеева "Об общественной поддержке заявки Российской Федерации по проведению Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге".

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