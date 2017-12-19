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Россияне определились с названием для моста в Крыму18 декабря в 10:01

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Через Керченский пролив.

Жители России выбрали название для строящегося моста через Керченский пролив. Итоги голосования, объявленного 16 ноября 2017 года, стали известны 17 декабря.

С большим отрывом победило активное используемое в СМИ и соцсетях наименование "Крымский мост". Оно появится на картах, в официальных документах и дорожных указателях, передает "Уралинформбюро".

На втором и третьем местах разместились "Керченский мост" и "Мост воссоединения". Такие названия как "Таврический", "Российский", "Мост свободы", "Мост единства", "Мост надежды" набрали минимальное число предпочтений.

Стоит напомнить, что мост через Керченский пролив, протяженностью 19 километров, станет самым длинным в России. По нему будет двигаться автомобильный и железнодорожный транспорт. Также по мосту можно будет пройти пешком от Тамани до Керчи. На конструкциях объекта уложено уже свыше 50% планируемого объема асфальтобетона.

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