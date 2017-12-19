Сбилось расписание авиакомпании "Ямал".

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" задерживается вылет и прибытие четырех рейсов авиакомпании "Ямал".

По данным онлайн-табло авиагавани, самолет из Екатеринбурга в Самару вылетит на час позже (в 15.30), а в Нижневартовск - более чем на десять часов. Вместо 9.00 пассажиры отправятся в столицу Самотлора в 19.30.

Из-за позднего прибытия задерживаются рейсы авиакомпании в Екатеринбург из Самары и Нижневартовска. Так, из Югры свердловчане прибудут не днем в 13.15, как ожидалось, а поздним вечером - в 23.35. Самолет из Самары приземлится в столице Урала в 18:40 вместо 17.55. Также сбилось расписание рейсов в Тбилиси и Астану.

Кроме того, из Екатеринбурга отменен рейс этого же перевозчика из Тюмени, который должен был состоятся утром в понедельник.