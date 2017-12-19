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На Средний Урал на смену смогу придет снег 18 декабря в 11:23

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С ветром и морозом.

В начале недели в Свердловской области ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду и порывами до 13. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского гидрометцентра. Ветер развеет смог, стоящий над регионом. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях действует на Среднем Урале до вечера 19 декабря.

По ночам в начале недели в Свердловской области столбики термометров будут опускаться до минус 23 градусов - при прояснении. В среднем же по ночам в регионе будет минус 10-15. Днем в понедельник ожидается от минус 3 до минус 8, в низинах – до минус 19, Однако с каждым днем средние показатели будут опускаться на один градус. В начале рабочей недели будет идти небольшой снег.

В столице Урала погода будет мягче. Дневная температура задержится на отметках минус 6-8.

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