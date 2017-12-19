Для водителей правила движения напишут на заборах18 декабря в 11:09
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И стенах.
В России дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях. Первые эксперименты успешно прошли в отдельных городах страны, в числе которых и Москва, передает "Уралинформбюро".
В городах, где испытывали нововведение, дорожные знаки "переезжали" на фасады зданий с узких улиц, где размещенные на тротуарах опоры создавали неудобства пешеходам.
Новшество коснулось знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена по нечетным/четным числам месяца", "Стоянка запрещена". Об этом пишут "Известия", ссылаясь на новый предварительный национальный стандарт. Действовать он будет до 1 ноября 2020 года.
Разработчики уверены, что нестандартная установка знаков уменьшит количество "визуального мусора" на улицах городов.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на прошлой неделе предварительный национальный стандарт позволил регионам использовать несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков. Среди них - "Запрет въезда на перекресток в случае затора", "Диагональный пешеходный переход", "Глухие пешеходы". Также дорожные знаки теперь можно уменьшать вдвое.
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