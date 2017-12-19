Самых маленьких.

Из-за аномальных холодов 18 декабря в Челябинской области отменили занятия у части школьников. Актировки коснулись учеников младших классов первой смены в школах Троицка, Магнитогорска, Брединского района. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администраций муниципалитетов.

В ночь на понедельник на Южном Урале столбики термометров показывали от минус 19 до минус 29. По данным челябинского гидрометцентра, в отдельных районах морозы достигли отметки в минус 36 градусов.