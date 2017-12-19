В Нефтеюганске почтили память Владимира Петухова18 декабря в 14:24
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Первого народного мэра.
16 декабря в Нефтеюганске на Комсомольской аллее состоялась церемония возложения цветов к бюсту первого всенародного избранного мэра Владимира Петухова. В этот день ему бы исполнилось 68 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.
Все фото: "Это Юганск, детка!"/"ВКонтакте"
На акции памяти присутствовали вдова Фарида Исламова, заместитель главы администрации Нефтеюганска Андрей Пастухов, руководитель городского комитета культуры Людмила Ташкевич, заместитель председателя общественного движения имени Владимира Петухова Азат Исламов и жители Нефтеюганска, кто помнит "лихие" 90-е.
"Молодое поколение смутно воспринимает, какие это были дикие годы, - сетует А.Исламов (брат вдовы Петухова). - Надо показывать молодому поколению, какие события были в 90-х годах, как население не только Нефтеюганска, но и всего региона отстаивало свои трудовые интересы, социальные права".
После возложения цветов в городской библиотеке прошла "Литературная встреча", посвященная В.Петухову. Собравшиеся читали стихи местных поэтов о Нефтеюганске и России. Звучали песни, в том числе и любимая композиция первого мэра "Есть только миг, за него и держись".
"Владимир Аркадьевич был человеком, политиком, руководителем. Для каждого времени - свои люди. Для своего времени, для города нашего, для нашей страны, все-таки Владимир Аркадьевич был на своем месте. Он пришел к власти с народом, он был избран вами, и свою власть он видел в службе народу. Говорят, что память о человеке жива, пока его помнят. Мы будем помнить!" - отметил заммэра А.Пастухов.
А.Исламов подчеркнул, что В.Петухов был интеллектуально развитым человеком. Имел ученую степень кандидата технаук, играл на музыкальных инструментах, много читал, любил поэзию. При этом он был отличным хозяйственником, за время его правления в городе было много сделано для людей.
Владимир Петухов был избран на пост мэра Нефтеюганска в 1996 году. 26 июня 1998 года шедший пешком на работу градоначальник был расстрелян из пистолета-пулемета неподалеку от здания горадминистрации. По версии СКР, В.Петухов был убит по приказу первого вице-президента нефтяной компании "ЮКОС" Леонида Невзлина - мэр требовал от компании погасить долги по налогам перед местным бюджетом. Организатором преступления признан сотрудник службы безопасности "ЮКОСа" Алексей Пичугин, а непосредственными исполнителями - Евгений Решетников и Геннадий Цигельник. Все получили реальные сроки заключения.
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