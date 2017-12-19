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Роспотребнадзор научит россиян звать Деда Мороза18 декабря в 12:18

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Юридически грамотно.

На сайте управления Роспотребнадзора России разместили правила выбора аниматоров для новогодних представлений.

Специалисты управления рекомендуют детально изучить рынок или спросить совета у знакомых. С выбранным актером нужно составить договор – письменный и в двух экземплярах. В документе должны быть прописаны сроки выполнения услугу, ее стоимость и условия расторжения договора.

Роспотребнадзор предупреждает и о мошенниках среди Дедов Морозов, передает "Уралинформбюро". Оплаченный аниматор может просто не явиться к ребенку или совершить кражу во время представления.

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