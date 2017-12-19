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В Прикамье задержан нелегальный сучкорез18 декабря в 12:22

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И раскряжевщик.

Городской суд Перми оштрафовал предпринимателя, на которого незаконно работала бригада иностранных граждан. Мигранты валили лес, передает "Уралинформбюро".

Нарушения миграционного законодательства выявили полицейские в ходе проверки Кувинского участкового лесничества. В должности сучкореза там трудился иностранец, имевший разрешение на работу по профессии "подсобный рабочий".

Всего к заготовке древесины пермский коммерсант незаконно привлек более 20 иностранных граждан. На лесозаготовке у каждого мигранта были определенные трудовые обязанности: повара, сучкореза, раскряжевщика и другие, при этом соответствующих разрешительных документов ни один сотрудник не имел.

Многочисленные нарушения предпринимателем норм миграционного законодательства подтверждаются и другими материалами дела.

Предприниматель оштрафован на 255 000 рублей.

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