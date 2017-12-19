"Нападение" волка на школьника взбудоражило Качканар18 декабря в 12:28
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СКР опровергает информацию.
Жители Качканара активно обсуждают в социальных сетях сообщение о нападении на школьника волка в черте города. Информация о якобы случившемся инциденте была опубликована 16 декабря в группе местного издания "Качканарский Четверг" во "ВКонтакте".
К настоящему моменту запись собрала более 2 700 просмотров. Из тех, кто решил оставить комментарий, лишь несколько человек назвали ее "уткой" и "бредом". Большинство же находятся в недоумении и делятся историями о нападении волков на собак.
"Про школьника не скажу - не в курсе. А вот у коллеги по работе три недели назад на охоте собачку скушали (охотничью собаку)... неподалеку от города - прямушка на Косью / кто в курсе тот понял. Затем он со мной поделился что у товарища его, охотника, живущего или находящегося на ночевке в 14 садах, видеорегистратор заснял как два волка обходили машину спереди ночью.... В садах!!! В 14!!!! Менее 5 км от города!!!!
А сегодня ночью еще один коллега, так же охотник, рассказал что у его товарища волки так же скушали собаку в стороне п.Именовский ... причем съедают сразу на месте - даже не тащат никуда", - написал Андрей Суворов (здесь и далее - орфография и пунктуация авторов).
"Думаю про школьника это бред. Собак да грызут в садах. На фабрике лисички бегают, их там кормят", - добавила Мария Наумова.
"Про ребенка говорят лежит в реанимации, только там скорее всего собаки. Ибо если бы волк был, ребенка бы и след простыл", - отметила Ольга Власовских.
Как рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, сообщений о нападении в Качканаре волка на школьника не поступало.
Не подтвердилась информация и о поступлении ребенка с соответствующими травмами в реанимацию – ее опровергли в местной ЦГБ.
Ранее региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира обнародовал приказ, разрешающий неограниченный отстрел волков. Поводом для этого стало достижение хищниками максимальной численности, из-за чего они представляют угрозу человеку и животным.
Охотиться на хищников без ограничений можно в охотничьих угодьях Артемовска, Артей, Ачита, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Гарей, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижней Туры, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавды, Тугулыма и Таборинского муниципального района. Отстрел разрешен с декабря 2017 года по конец апреля 2018-го.
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