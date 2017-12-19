Вслед за чистыми дорогами.

Свердловское управление ГИБДД отменило ограничение движения для автобусов в Среднеуральске. После очистки дорог от снега общественный транспорт ходит по обычному маршруту, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Ограничение было введено 12 декабря. Тогда госавтоинспекторы оценили состояние дорог как опасное из-за колеи и большого количества снега на магистралях.

В отношении чиновников городской мэрии ведется административное расследование.

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