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В Россию из Прибалтики "приплывут" шпроты18 декабря в 14:29

С двух заводов.

Россельхознадзор с 15 декабря 2017 года снял запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии.

Пока поставки разрешены с латвийского SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS. Не исключено, что в дальнейшем ограничения на импорт мелкой консервированной рыбы будут сняты и с других прибалтийских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений",- говорится в сообщении от Россельхознадзора.

Временные ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии введены в июне 2015 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", причиной запрета стали инспекции прибалтийских предприятий, в ходе которых в консервах нашли опасные вещества.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
RT 18 декабря в 15:10

Опять кто то получил так называемый "откат"? Или поддержка своего внутреннего производителя закончилась - поиграли в замену санкционной продукции и хватит? Или Латвия и Эстония перестали поддерживать санкции против нас и перестали входить во враждебный нам военный и экономический блок? Порой просто не понятно, в чьи ворота играют наши правители. Объясняли бы что ли, свои нелогичные шаги.

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