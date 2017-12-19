С двух заводов.

Россельхознадзор с 15 декабря 2017 года снял запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии.

Пока поставки разрешены с латвийского SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS. Не исключено, что в дальнейшем ограничения на импорт мелкой консервированной рыбы будут сняты и с других прибалтийских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений",- говорится в сообщении от Россельхознадзора.

Временные ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии введены в июне 2015 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", причиной запрета стали инспекции прибалтийских предприятий, в ходе которых в консервах нашли опасные вещества.

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