В Россию из Прибалтики "приплывут" шпроты18 декабря в 14:29
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С двух заводов.
Россельхознадзор с 15 декабря 2017 года снял запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии.
Пока поставки разрешены с латвийского SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS. Не исключено, что в дальнейшем ограничения на импорт мелкой консервированной рыбы будут сняты и с других прибалтийских предприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений",- говорится в сообщении от Россельхознадзора.
Временные ограничения на поставку в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии введены в июне 2015 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", причиной запрета стали инспекции прибалтийских предприятий, в ходе которых в консервах нашли опасные вещества.
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Опять кто то получил так называемый "откат"? Или поддержка своего внутреннего производителя закончилась - поиграли в замену санкционной продукции и хватит? Или Латвия и Эстония перестали поддерживать санкции против нас и перестали входить во враждебный нам военный и экономический блок? Порой просто не понятно, в чьи ворота играют наши правители. Объясняли бы что ли, свои нелогичные шаги.ответить
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