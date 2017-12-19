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ЮУрГГПУ возглавила теолог Татьяна Чумаченко18 декабря в 15:45

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С 19 декабря.

Министерство образования России назначило исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяну Чумаченко. Официально она приступит к исполнению обязанностей 19 декабря, сообщил "Уралинформбюро" советник ректора вуза по связям с общественностью Алексей Прокошин.

"Татьяна Александровна назначена до назначения ректора в утвержденном порядке", – уточнил Алексей Прокошин.

Чумаченко – историк и теолог, в госуниверситете работала на кафедре политических наук и международных отношений историко-филологического факультета.

18 декабря истек срок полномочий Владимира Садырина, занимавшего пост ректора с 2012 года.

В октябре Минобрнауки отказало шестерым кандидатам на пост ректора ЮУрГГПУ.

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