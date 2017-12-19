"Уральские авиалинии" разыграют поездку к Фердинанду18 декабря в 15:40
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Самому миролюбивому быку Испании.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала партнером анимационного фильма "Фердинанд" и поддержала его премьеру в России.
Новая семейная картина от 20th Century Fox и Blue Sky выходит на экраны в преддверии Нового года. В необыкновенной истории рассказывается о миролюбивом быке из Испании Фердинанде. Он предпочитает любоваться цветами и валяться на лужайке, но волею случая попадает в число участников боя быков.
В русскоязычной версии главный герой говорит голосом Юрия Колокольникова. Этот актер известен россиянам по ролям в фильмах "В августе 44-го", "Статский советник", сериале "Игра престолов" и других.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", зрителей ждет розыгрыш авиабилета в Испанию - на родину Фердинанда. Все новые участники программы лояльности авиакомпании "Крылья", посмотревшие мультфильм и при регистрации указавшие в поле "Откуда вы узнали о программе "Крылья" пункт "Фердинанд" автоматически становятся участниками розыгрыша билета в Барселону, бонусов программы "Крылья" и фирменных сувениров "Уральских авиалиний". Итоги будут подведены 31 января 2018 года. С правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В январе - ноябре 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллиона пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов 43 самолета Airbus (23 - А320, 13 -А321 и 7 - А319).
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