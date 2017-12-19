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Челябинский егерь отремонтировал дорогу и заплатит за это штраф18 декабря в 17:36

В 2,5 миллиона.

В Челябинской области егеря Ихтиандра Шарипова признали виновным в порче плодородных земель. Россельхознадзор требует с мужчины штраф в размере 2,5 миллиона рублей. К ответу егеря призвали после того, как он самостоятельно отремонтировал дорогу, ведущую к охотничьей базе, сообщает телеканал "Настоящее время".

По словам Шарипова, дорога существует уже 50 лет, с момента строительства базы. Она обозначена на всех картах. А территорию, которую Россельхознадзор назвал плодородной почвой, для посевов не используют.

Егерь обжаловал решение суда. Дата нового заседания неизвестна. Однако налоговая служба уже наложила арест на имущество Шарипова, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Иванов 18 декабря в 18:15

Вот. Инициатива наказуема!

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