В 2,5 миллиона.

В Челябинской области егеря Ихтиандра Шарипова признали виновным в порче плодородных земель. Россельхознадзор требует с мужчины штраф в размере 2,5 миллиона рублей. К ответу егеря призвали после того, как он самостоятельно отремонтировал дорогу, ведущую к охотничьей базе, сообщает телеканал "Настоящее время".

По словам Шарипова, дорога существует уже 50 лет, с момента строительства базы. Она обозначена на всех картах. А территорию, которую Россельхознадзор назвал плодородной почвой, для посевов не используют.

Егерь обжаловал решение суда. Дата нового заседания неизвестна. Однако налоговая служба уже наложила арест на имущество Шарипова, передает "Уралинформбюро".