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Не хочешь платить налоги - выйди замуж за друга18 декабря в 17:56

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"Гомосексуальный" совет из Ирландии.

Два пожилых друга из Дублина решились на однополый брак, чтобы избежать уплаты больших налогов на будущее наследство.

Майкл О’Салливан знает своего будущего супруга, 85-летнего Мэтта, более 30 лет и сейчас ухаживает за ним. Однажды Мэтт решил завещать товарищу свой дом, но наследник, согласно местному законодательству, должен был заплатить 33% налогов от стоимости недвижимости, пишет The Irish Times.

Чтобы избежать напрасных трат, друзья решили сыграть свадьбу - супруги или сожители освобождаются от уплаты налога на наследство.

Оба мужчины считают найденный ими из сложившейся ситуации выход неплохой идеей и заявляют, что они - гетеросексуалы.

Изначально свадьба была назначена на 22 декабря, но из-за погоды пенсионеры решили отложить ее на месяц, передает "Уралинформбюро".

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