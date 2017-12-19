Гибель Ким Чен Ына и триумф Трампа: обнародован список мировых угроз18 декабря в 18:57
- Текст
На ближайшие 10 лет.
Ежегодный обзор самых опасных событий, которые могут произойти в ближайший десяток лет, обнародовало агентство Bloomberg. В него вошли 8 сценариев развития мира, передает "Уралинформбюро".
"Это попытка не просто взглянуть на потенциальные потрясения в следующем году, но и подумать о том, как они могут сформировать ближайшее десятилетие" - поясняют аналитики Bloomberg.
Под первым номером идет победа Дональда Трампа на следующих выборах президента США, что приведет к хаосу в американской системе здравоохранения и, как следствие, к экономическому кризису.
Вторым опасным сценарием аналитики называют засилье фейковых новостей в Facebook. Это также повлияет на политический расклад в США, а социальная сеть Цукерберга, Twitter и Google перестанут существовать в привычном виде.
Также рассматривается вариант обострения конфликта на Корейском полуострове. Поводом для этого может стать запуск КНДР баллистической ракеты, которая приземлится у побережья США. Президент Трамп решит не отвечать на агрессию, а отправится на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Через год после этого станет известно о гибели Ким Чен Ына от сердечного приступа, новый же лидер Северной Кореи будет марионеткой США. Противостоять образовавшейся затем коалиции, в которую войдут Штаты, Китай и Южная Корея, будет Япония.
Кроме того, среди возможных сценариев развития мира называются: "Биткоин заменяет банки", "Социалисты захватят власть в Великобритании", "Пенсионеры развалят Европу", "Китай развяжет торговую войну", "Электромобили победят зависимость от нефти".
"Сценарии, изложенные здесь, не предназначены для прогнозирования. Они представляют собой провокационные идеи, призванные заставить вас задуматься о том, как быстро меняется наш мир", - резюмируют составители обзора.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:39
Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
Считает известный застройщик.Сегодня в 19:56
Первый канал променял "Иронию судьбы" на "Ивана Васильевича"
И объяснил почему.Сегодня в 19:29
Ремонтом проспекта Ленина в Екатеринбурге займется суд
"Атомстройкомплекс" готовит иск к мэрии.Сегодня в 19:26
Верховный суд скостил срок экс-главе антикоррупционного главка МВД
В 2 раза.Сегодня в 19:08
На Урале суд приговорил живодера к 5 годам "строгача"
За выброшенного с 3 этажа щенка.Сегодня в 19:01
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.Сегодня в 18:49
Свердловчанам снова будет нечем дышать
Предупреждают синоптики.Сегодня в 18:29
Екатеринбургский застройщик предложил возводить дома по-английски
При отмене "долевки".Сегодня в 18:19
"Уральские авиалинии" обжалуют 60-тысячный штраф от УФАС
Еще раз.Сегодня в 18:15
Туринский ЦБЗ слил в реку Тура сточные воды с аммиаком
И нарвался на штраф.Сегодня в 18:11
Академический открыл перед екатеринбуржцами видеогазету
С дополненной реальностью.Сегодня в 17:52
"Газпром добыча Ямбург" удостоили премии "Эколог года-2017"
За бережное отношение к хрупкой природе Ямала.Сегодня в 17:46
На Урале под колесами поездов погибли сразу два человека
За один день.Сегодня в 17:26
Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
Судья взяла перерыв.Сегодня в 17:20
Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор
Адвокаты добиваются его оправдания.
Главные новости
- Сегодня в 20:39Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
- Сегодня в 19:01Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
- Сегодня в 17:26Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
- Сегодня в 16:56Врачи назвали причину смерти беременной двойней пермячки
- Сегодня в 16:31МВД не даст выбрать "красивый" номер авто
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".