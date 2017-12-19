На ближайшие 10 лет.

Ежегодный обзор самых опасных событий, которые могут произойти в ближайший десяток лет, обнародовало агентство Bloomberg. В него вошли 8 сценариев развития мира, передает "Уралинформбюро".

"Это попытка не просто взглянуть на потенциальные потрясения в следующем году, но и подумать о том, как они могут сформировать ближайшее десятилетие" - поясняют аналитики Bloomberg.

Под первым номером идет победа Дональда Трампа на следующих выборах президента США, что приведет к хаосу в американской системе здравоохранения и, как следствие, к экономическому кризису.

Вторым опасным сценарием аналитики называют засилье фейковых новостей в Facebook. Это также повлияет на политический расклад в США, а социальная сеть Цукерберга, Twitter и Google перестанут существовать в привычном виде.

Также рассматривается вариант обострения конфликта на Корейском полуострове. Поводом для этого может стать запуск КНДР баллистической ракеты, которая приземлится у побережья США. Президент Трамп решит не отвечать на агрессию, а отправится на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Через год после этого станет известно о гибели Ким Чен Ына от сердечного приступа, новый же лидер Северной Кореи будет марионеткой США. Противостоять образовавшейся затем коалиции, в которую войдут Штаты, Китай и Южная Корея, будет Япония.

Кроме того, среди возможных сценариев развития мира называются: "Биткоин заменяет банки", "Социалисты захватят власть в Великобритании", "Пенсионеры развалят Европу", "Китай развяжет торговую войну", "Электромобили победят зависимость от нефти".

"Сценарии, изложенные здесь, не предназначены для прогнозирования. Они представляют собой провокационные идеи, призванные заставить вас задуматься о том, как быстро меняется наш мир", - резюмируют составители обзора.