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Россиян предупредили о вспышке чумыСегодня в 08:48

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В Китае.

Роспотребнадзор выступил с предупреждением к россиянам, планирующим поездки в Китай. В 2017 году в стране уже четвертый человек умер от чумы. Официальное сообщение опубликовано на сайте федерального ведомства, передает "Уралинформбюро".

Последний летальный случай зафиксирован 12 декабря в Субей-Монгольском автономном уезде. Пастух скончался от септической формы чумы, несмотря на принятые медиками меры. Сейчас на карантине находятся 12 человек, контактировавших с зараженным, также профилактические мероприятия проводятся в госпитале города Субей, где он проходил лечение.

Еще три случая смерти от чумы зафиксированы в июле 2017 года в провинции Ганьсу. За 2016 год в Китае был зарегистрирован только один случай заболевания чумой и больной выздоровел.

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