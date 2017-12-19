В желании помочь больным детям.

17 декабря 2017 года в Новом Уренгое прошла новогодняя благотворительная ярмарка "Твори добро". Ее посетителями стали более 2 000 горожан, а организаторам удалось собрать почти 800 тысяч рублей в помощь детям, страдающим врожденными заболеваниями.

В спортивно-оздоровительном комплексе ООО "Газпром добыча Ямбург" работали две площадки: для гурманов - "Душевная кулинария" и для любителей изделий прикладного творчества - "Чудеса в твоих руках". Для посетителей были организованы несколько ярких фотозон и детская игровая территория.

Особую праздничную атмосферу помогли создать театр "Северная сцена", музыкальное сопровождение от Детской школы искусств и Art-band "Премьера". Большой вклад в проведение ярмарки сделали коллективы новоуренгойских школ – они подготовили для гостей всевозможные поделки и кулинарные шедевры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью ООО "Газпром добыча Ямбург", благотворительные марафоны "Твори добро" регулярно проходят на базе СОКа предприятия. Проект берет свое начало с двухчасового урока по йоге в 2012 году, во время которого было собрано 234 тысячи рублей. Постепенно он перерос в полномасштабное общегородское мероприятие.

Два последних марафона, которые посетили тысячи новоуренгойцев, прошли в формате "семейный выходной". Работники ООО "Газпром добыча Ямбург" приняли самое активное участие в их подготовке и проведении.

В целом за шесть лет на лечение детей собрано около 5,5 миллиона рублей.