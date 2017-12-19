Инспекторов ГИБДД ограничат в праве наказывать водителейСегодня в 10:12
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По статье 19.3 КоАП РФ.
Генпрокуратура требует ограничить действие статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях РФ. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет "Коммерсант".
За неповиновение законному требованию полицейского статья предусматривает штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест нарушителя на срок до 15 суток (назначается судом). Норма используется, если водитель после требования отказался остановиться, предоставить документы или снять тонировку.
Сейчас инспекторы ГИБДД используют эту статью при отказе предоставить автомобиль для пресечения преступлений или преследования преступников. Это прописано в новом регламенте работы ДПС, принятом в октябре 2017 года. Однако ответственность за отказ предоставить машину уже записана в статье 12.25 КоАП РФ (штраф 500 рублей).
По данным Верховного суда, за первое полугодие 2017 года по статье 19.3 КоАП РФ были осуждены почти 43 тысячи водителей (25,2 тысячи приговорены к штрафам, 17,5 – к аресту). Каждый год это число растет, передает "Уралинформбюро". По мнению экспертов, массовое применение этой нормы инспекторами ГИБДД в последнее время вызывает много вопросов, и она нуждается в регулировании.
Генпрокуратура подтвердила факт "правовой коллизии", которая может привести "к неоднозначному толкованию требований законодательства" сотрудниками ГИБДД. Проект изменений в регламент уже готов и сейчас проходит правовую экспертизу.
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