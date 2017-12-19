"ГАЗЭКС" предлагает свердловчанам встретить Новый год без долговСегодня в 10:17
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За газ.
Просроченная дебиторская задолженность физических лиц - абонентов холдинга "ГАЗЭКС" за потребленный газ на 1 ноября 2017 года составляет 109 миллионов рублей.
Жители Нижнего Тагила задолжали за голубое топливо 18 миллионов рублей, потребители газа в Первоуральске накопили 14 миллионов долга. Третью строчку в списке неплательщиков занимает Каменск-Уральский, где горожане должны за газ 11,2 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".
В первую десятку должников также входят Арамиль (5,7 миллиона рублей), Сысерть (5,2 миллиона), Серов (5 миллионов), Ревда (3,9 миллиона), Сухой Лог (3,5 миллиона), Верхняя Салда (3,1 миллиона). Десятое место делят Кировград (2,4 миллиона) и Богданович (2,4 миллиона).
Холдинг "ГАЗЭКС" призывает жителей Свердловской области к соблюдению платежной дисциплины. Несвоевременная оплата счетов за потребленный газ влечет ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок: от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Таким образом, спустя три месяца размер пени за коммунальные долги фактически увеличится вдвое.
Кроме того, неплательщикам грозит приостановка газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному пуску газа выполняются за счет абонента.
В случаях, когда досудебное урегулирование спора не приводит к результату, "ГАЗЭКС" вынужден взыскивать с неплательщика долг в судебном порядке. Если абонент игнорирует решение суда, судебные приставы могут наложить арест на имущество, принудительно реализовать его, ограничить выезд должника за границу.
Группа компаний "ГАЗЭКС" желает абонентам беззаботного Нового года без долгов за газ.
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