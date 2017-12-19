Верности родному предприятию и Крайнему Северу.

Молодые сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" прошли посвящение в газодобытчики. На торжественной церемонии присутствовала заместитель главы администрации Нового Уренгоя Надежда Бондарь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Приветствуя молодую смену, она отметила, что благодаря таким предприятиям, как Роспан, в город приезжают выпускники лучших вузов страны, а местная молодежь не стремится перебраться в другие регионы.

Заместитель генерального директора Общества Александр Мошкин пожелал начинающим газодобытчикам как можно быстрее адаптироваться в коллективе и сделать в дальнейшем хорошую карьеру.

"Наша система подготовки молодых специалистов "Три ступени" и наставничество позволяют им подняться на высокий уровень. Мы всегда довольны своими молодыми специалистами. Да, и еще раз повторюсь, то ли репутация такая у Роспана, но в последнее время к нам приходят замечательные ребята с высоким баллом", - пошутил он.

А.Мошкин подчеркнул, что в Роспане для новичков созданы весьма благоприятные условия. Опытные специалисты бережно принимают "в свои объятия" вчерашних студентов и воспитывают из них грамотных сотрудников.

За считанные месяцы успел оценить масштабы производства, на котором применяются новейшие технологии, оператор по добыче нефти и газа Константин Медведев. Молодой человек работает в Роспане с августа, пойти именно на это предприятие он решил еще студентом, а получив диплом, прошел строгий конкурсный отбор. Михаил родом из Астрахани, а учился в Тюмени. Крайний Север привлек его романтикой и открывающимися возможностями. Именно там можно познакомиться с полным циклом добычи газа: от геологоразведки до транспортировки голубого топлива потребителю.

Новоиспеченные газодобытчики, получив специальные сертификаты и памятные подарки, сказали свое ответное слово. Они поклялись стремиться к успеху, получать новые знания и добросовестно трудиться на благо компании, Ямало-Ненецкого автономного округа и России.

"Стремиться к успеху - клянемся! Наращивать потенциал знаний - клянемся!" - звучало в зале.

Стоит отметить, что растущее производство АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" постоянно требует кадрового пополнения. Каждый год ряды сотрудников предприятия пополняют выпускники лучших вузов России.