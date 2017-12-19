На ВСМПО выбрали Снегурочку годаСегодня в 13:53
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Среди сотрудниц.
На ВСМПО прошел финал корпоративного конкурса "Мисс Снегурочка-2017". За победу в нем боролись пять молодых красавиц, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Сначала претендентки представили на суд жюри "визитки", где в стихах и прозе рассказали о себе, своих увлечениях и жизненных ценностях. Во время интеллектуального тура девушки выбирали на новогодней елке игрушки, внутри которых были каверзные вопросы: "Как в сказках называют Деда Мороза?" или "Какой город первым празднует Новый год?".
В ходе творческого тура "Созвездие талантов" дефектоскопист цеха №23 Дарина Гарипова очаровала всех неповторимым исполнением арии Снегурочки из оперы Николая Римского-Корсакова. Техник-лаборант цеха №39 Анастасия Церинг исполнила вальс под песню "Кабы не было зимы". Машинист крана цеха №22 Анна Гладких устроила огромный хоровод и новогодний фейерверк. "Цыганка" Наталья Торопова - охранник цеха №15 - делала шуточные предсказания. Экономист цеха №5 Ольга Адарычева растрогала всех нежным и проникновенным танцем.
Участниц конкурса, представших на сцене в прекрасных нарядах и образах, оценивали директор рекламной студии "Модерн" Максим Назаров, представитель компании Mary Kay Ирина Зиновьева, и молодежный лидер цеха №38 Николай Гайдук. Возглавляла жюри начальник отдела коммуникаций ВСМПО Ольга Котельникова.
"На конкурсе "Мисс Снегурочка ВСМПО" все победительницы. Девушки проявили смелость, достойно показали себя и уверенно дошли до финала. Наши очаровательные Снегурочки – интересные личности, заботливые мамы, любящие супруги и успешные работницы предприятия", - подчеркнула она.
"Самой артистичной Снегурочкой" признана Наталья Торопова, а "Мисс Грациозность" - Дарина Гарипова. Титул сказочной Снегурочки получила Анастасия Церинг. Анна Гладких стала "Самой стильной Снегурочкой" и "Мисс Очарование по фото". Корона "Мисс Снегурочка-2017" украсила голову Ольги Адарычевой.
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