Денег хватит.

Средней зарплаты жителей Екатеринбурга хватит на то, чтобы отпраздновать Новый год почти два раза. К таким выводам пришли специалисты портала Зарплата.ру. Аналитики исходили из суммы средней получки в 36 216 рублей, а среди трат учли праздничный стол, подарки и развлечения, передает "Уралинформбюро".

Если измерять среднюю зарплату екатеринбуржцев в салатах, то она составляет 111 "оливье" или 241 "сельдь под шубой".

Впрочем, новогодний стол может быть и более разнообразным. По данным официальной статистики, на 5 900 рублей семья из четырех свердловчан может позволить себе курицу, филе говядины, икру, фрукты, конфеты, салаты, отечественный коньяк (за 651 рубль), местное игристое вино (за 240 рублей) и бутылку водки (за 301 рубль). Заграничные напитки обойдутся примерно на 150 рублей дороже.

В среднем каждый житель России потратит на Новый год 17 600 рублей: 44% этой суммы будет потрачено на подарки, 45% – на еду, 11% – на развлечения.