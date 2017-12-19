×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцы могут отпраздновать Новый год два разаСегодня в 10:47

  • Текст

Денег хватит.

Средней зарплаты жителей Екатеринбурга хватит на то, чтобы отпраздновать Новый год почти два раза. К таким выводам пришли специалисты портала Зарплата.ру. Аналитики исходили из суммы средней получки в 36 216 рублей, а среди трат учли праздничный стол, подарки и развлечения, передает "Уралинформбюро".

Если измерять среднюю зарплату екатеринбуржцев в салатах, то она составляет 111 "оливье" или 241 "сельдь под шубой".

Впрочем, новогодний стол может быть и более разнообразным. По данным официальной статистики, на 5 900 рублей семья из четырех свердловчан может позволить себе курицу, филе говядины, икру, фрукты, конфеты, салаты, отечественный коньяк (за 651 рубль), местное игристое вино (за 240 рублей) и бутылку водки (за 301 рубль). Заграничные напитки обойдутся примерно на 150 рублей дороже.

В среднем каждый житель России потратит на Новый год 17 600 рублей: 44% этой суммы будет потрачено на подарки, 45% – на еду, 11% – на развлечения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия

Спасет кипячение и вакцинация

Зелень по-черному

Зелень по-черному

Статья не про "Гринпис".

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×