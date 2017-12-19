Осталось оформить документы.

Самый молодой микрорайон уральской столицы - Академический - в скором будущем получит статус восьмого муниципального района. Об этом замглавы горадминистрации Михаил Матвеев заявил в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний.

"Вообще в перспективе в районе Академический будут жить 250-300 тысяч человек. Мы уже сформировали пакет документов и подаем их в федеральные министерства для рассмотрения вопроса о создании в городе Екатеринбурге восьмого района. И это будет Академический", - отметил чиновник.

Также М.Матвеев рассказал, что в Академическом кроме школ №№16, 19 и 23 появится еще одна, уже начато ее проектирование, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сегодня в Екатеринбурге насчитывается семь районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский и Чкаловский.