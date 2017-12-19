В рамках диспансеризации.

В 2018 году в силу вступит новый порядок проведения диспансеризации в России. Согласно документу, опубликованному в "Российской газете", измениться частота проведения некоторых из исследований.

Одна из главных целей диспансеризации – обнаружение онкологических заболеваний на ранней стадии. Поэтому маммографию женщины в возрасте от 39 до 51 теперь будут проходить раз в два года, а не в три. Чаще будут сдавать анализ на рак прямой кишки. Раз в два года исследование должны проходить люди с 49 до 73 лет.

Ряд исследований, напротив, посчитали излишними. Так, электрокардиографию раньше проводили гражданам, начиная с 21 года. Теперь же ЭКГ будут делать мужчинам старше 35 лет и женщинам старше 45 лет, передает "Уралинформбюро".