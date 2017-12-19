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Власти Среднего Урала поддержат рыжих и косарей деньгамиСегодня в 12:37

На господдержку претендовали 135 мероприятий.

В Свердловской области определили 5 фестивалей, которым окажут господдержку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики региона.

События выбирали в ходе открытого конкурса. Его победителями стали "День рождения Урал Мороза" в Арамиле, фестиваль "Мраморная миля" в Полевском, фестиваль исторической реконструкции "Покровский рубеж" в Артемовском, VII международный турнир косарей в Артях и III Фестиваль рыжих в Нижнем Тагиле.

Всего на конкурс было подано рекордное количество заявок - 135. В числе претендентов был и Ural Music Night, получавший финансовую поддержку от областных властей в прошлом году. На то, что в этот раз денег музыкальному фестивалю не выделили, на своей странице в Facebook посетовал один из его организаторов Евгений Горенбург.

"Ваше столь большое событие уже вполне самостоятельное и может развиваться без господдержки. Надо помогать тем муниципалитетам, у которых ее нет, а еще у них нет чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМа и много чего еще", - ответила Горенбургу в комментариях директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
я вроде как рыжеволосой была. только мне нах и пох на такие дебильные фестивали Сегодня в 13:09

делать нефиг?: Опять фестивалят?

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