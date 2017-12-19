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Екатеринбург "распределят" по школам до конца годаСегодня в 13:15

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В том числе по объединенным.

До конца года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подпишет постановление о закреплении территорий за школами. Об этом в эфире программы "Открытая студия" сообщил замглавы мэрии по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

В документе будут отражены и нововведения – появятся участки, где дома будут относиться сразу к нескольким школам. На первом этапе записи – с 1 февраля по 1 июля – родители смогут подать документы в любую из школ участка. Если в ней не будет места, можно будет обратиться в другую, не дожидаясь второго этапа.

Список "объединенных" школ уже разместили на официальном портале Екатеринбурга. Там же появится постановление главы администрации, передает "Уралинформбюро".

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