И несовершеннолетних детей.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области теперь обязаны отчитываться о доходах и имуществе своих жен и несовершеннолетних детей. Такое постановление, инициированное прокуратурой, парламентарии 19 декабря приняли в третьем и окончательном чтении, передает "Уралинформбюро".

Народный избранник, который вовремя (до 1 апреля) не предоставил необходимые для отчетности документы, будет обязан пояснять причины пропуска специальной комиссии.

"Ее представители за 30 дней должны будут определить, насколько объективна причина несвоевременного предоставления налоговой декларации членов семьи депутата. Раньше можно было предоставить документы на этих родственников в УФНС по желанию, теперь же скрывать доходы будет сложнее", - пояснил агентству депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

Неуважительные причины опоздания с подачей документов грозят парламентариям наказаниями, которые прописаны в законе о борьбе с коррупцией, подчеркнул председатель комиссии ЗакСо по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Владимир Никитин.

При этом, объективная причина не избавит народного избранника от подачи, пусть и с опозданием, всех необходимых сведений в УФНС.