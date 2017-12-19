Та сопротивлялась.

18 декабря в Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники администрации Ленинского района вынесли несколько тонн мусора из квартиры в доме по улице Начдива Онуфриева. Правопорядок во время "спецоперации" обеспечивали сотрудники полиции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Работать им пришлось с 8 утра и до позднего вечера. "Было оказано некоторое сопротивление, но намеченные работы выполнить все равно удалось", - рассказал собеседник агентства.

Решение о "зачистке" проблемной квартиры было принято Ленинским райсудом. Приставы скидывали весь хлам на улицу прямо с балкона. Гора мусора достигла первого этажа. 19 декабря весь хлам увезли на грузовиках на свалку.



Фото: "Инцидент Екатеринбург"/ vk.com

Как оказалось, в квартире проживает знаменитая "мамаша с Уралмаша" – Валентина Бухрякова. Женщина прославилась в 2014 году, когда в екатеринбургском метро толкнула коляску с двухмесячным сыном на рельсы. Ребенка спас случайный прохожий. После этого случая органы опеки забрали мальчика у Бухряковой.

Ранее по теме:

В екатеринбургском метро коляска с младенцем упала на рельсы