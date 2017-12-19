Приставы вынесли тонны мусора из квартиры "мамаши с Уралмаша"Сегодня в 14:05
- Текст
Та сопротивлялась.
18 декабря в Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники администрации Ленинского района вынесли несколько тонн мусора из квартиры в доме по улице Начдива Онуфриева. Правопорядок во время "спецоперации" обеспечивали сотрудники полиции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.
Работать им пришлось с 8 утра и до позднего вечера. "Было оказано некоторое сопротивление, но намеченные работы выполнить все равно удалось", - рассказал собеседник агентства.
Решение о "зачистке" проблемной квартиры было принято Ленинским райсудом. Приставы скидывали весь хлам на улицу прямо с балкона. Гора мусора достигла первого этажа. 19 декабря весь хлам увезли на грузовиках на свалку.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"/ vk.com
Как оказалось, в квартире проживает знаменитая "мамаша с Уралмаша" – Валентина Бухрякова. Женщина прославилась в 2014 году, когда в екатеринбургском метро толкнула коляску с двухмесячным сыном на рельсы. Ребенка спас случайный прохожий. После этого случая органы опеки забрали мальчика у Бухряковой.
Ранее по теме:
В екатеринбургском метро коляска с младенцем упала на рельсы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:39
Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
Считает известный застройщик.Сегодня в 19:56
Первый канал променял "Иронию судьбы" на "Ивана Васильевича"
И объяснил почему.Сегодня в 19:29
Ремонтом проспекта Ленина в Екатеринбурге займется суд
"Атомстройкомплекс" готовит иск к мэрии.Сегодня в 19:26
Верховный суд скостил срок экс-главе антикоррупционного главка МВД
В 2 раза.Сегодня в 19:08
На Урале суд приговорил живодера к 5 годам "строгача"
За выброшенного с 3 этажа щенка.Сегодня в 19:01
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.Сегодня в 18:49
Свердловчанам снова будет нечем дышать
Предупреждают синоптики.Сегодня в 18:29
Екатеринбургский застройщик предложил возводить дома по-английски
При отмене "долевки".Сегодня в 18:19
"Уральские авиалинии" обжалуют 60-тысячный штраф от УФАС
Еще раз.Сегодня в 18:15
Туринский ЦБЗ слил в реку Тура сточные воды с аммиаком
И нарвался на штраф.Сегодня в 18:11
Академический открыл перед екатеринбуржцами видеогазету
С дополненной реальностью.Сегодня в 17:52
"Газпром добыча Ямбург" удостоили премии "Эколог года-2017"
За бережное отношение к хрупкой природе Ямала.Сегодня в 17:46
На Урале под колесами поездов погибли сразу два человека
За один день.Сегодня в 17:26
Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
Судья взяла перерыв.Сегодня в 17:20
Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор
Адвокаты добиваются его оправдания.
Главные новости
- Сегодня в 20:39Реновация в Екатеринбурге невозможна без ЧГП
- Сегодня в 19:01Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
- Сегодня в 17:26Прокуратура выступила против допрасследования югорской автокатастрофы
- Сегодня в 16:56Врачи назвали причину смерти беременной двойней пермячки
- Сегодня в 16:31МВД не даст выбрать "красивый" номер авто
Аналитика
Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?
Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.
Как в XIX веке: качество подготовки воды на Урале отстает на столетия
Спасет кипячение и вакцинация
Зелень по-черному
Статья не про "Гринпис".