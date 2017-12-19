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На свердловских лесников пожалуются в ГенпрокуратуруСегодня в 15:51

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Счетная палата недовольна их работой.

На Среднем Урале нет техники и оборудования, необходимых для охраны лесов от пожаров или тушения уже существующих возгораний. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты РФ, завершив проверку российских регионов, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, с 2015-го по 2017 годы финансирование охраны лесов от пожаров в Свердловской области снизилось на 30%, а треть всей техники у областного департамента лесного хозяйства достигла полного износа. "Двойку" за работу по наземному мониторингу пожарной опасности получили 11 из 80 лесных участков (13,8%) региона. При этом расходы на такие работы, напротив, серьезно увеличились – на 6,7 миллиона рублей.

Полученные в ходе межведомственной инспекции данные будут направлены в правительство РФ, Минприроды, ФАС и Генпрокуратуру.

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