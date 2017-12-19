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К ЧМ-2018 Екатеринбург зачистят от бездомных собакСегодня в 15:25

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И свалок.

Города, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, обяжут решить проблемы с экологией и бродячими животными. С соответствующим заявлением выступил вице-премьер по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко, пишет Life.

Федеральный чиновник ждет от градоначальников предложений по решению этих проблем в январе. Мутко подчеркнул, что очистить улицы от бездомных животных нужно "гуманно", передает "Уралинформбюро". Собак и кошек с прилегающих к стадионам территорий должны отлавливать и отправлять в пункты передержки. Если их будет не хватать, город должен построить дополнительные на собственные средства.

Стоит отметить, что 15-27 июня столица Урала примет четыре матча группового этапа. На футбольном поле "Екатеринбург Арены" встретятся команды Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.

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