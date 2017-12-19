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Общественники уличили свердловский детсад в "мусорной" коррупцииСегодня в 15:37

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После жалобы работников.

В детсаду №5 "Белочка" в Лесном Антикоррупционным комитетом по Свердловской области выявлены факты взимания незаконных поборов с родителей.

Проверку в отношении руководства образовательного учреждения общественники провели после коллективного обращения сотрудников ДОУ. Они сообщили, что с родителей воспитанников взимаются денежные средства на вывоз мусора.

Факты нарушений сразу двух федеральных законов подтвердились. Кроме того, выяснилось, что в детсаду трудоустроен сотрудник, работу которого фактически выполнял другой работник.

13 декабря прокурор города внес представление в адрес начальника управления образования администрации Лесного об устранении нарушений закона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе комитета.

Руководитель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев отметил, что количество жалоб родителей в отношении руководства детских образовательных учреждений, в частности, на незаконные денежные поборы, в последние месяцы увеличилось. Он связывает это с ухудшением материального положения многих граждан в условиях экономического кризиса в стране.

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