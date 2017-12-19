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МВД не даст выбрать "красивый" номер автоСегодня в 16:31

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При его регистрации.

В России появятся новый регламент регистрации автомобилей. Соответствующий проект разработало МВД РФ, пишет "Коммерсант"

Среди нововведений – легализация специального софта, исключающего выдачу "красивых" номеров. Госномера будут выдаваться в произвольном порядке с помощью спецпрограммы. Понравившийся номер для авто нельзя будет резервировать ни физическим, ни юридическим лицам, передает "Уралинформбюро".

Еще одно ноу-хау позволит сохранить бумажный ПТС после введения электронных паспортов с 1 июля 2018 года. Если в старом закончатся графы, можно будет попросить электронный дубликат.

Кроме того, новый регламент продлевает срок хранения снятых номеров на срок до одного года. Срок действия транзитных номеров, использующихся для вывоза автомобилей за пределы России, будет увеличен с 20 до 30 дней.

Также уточнено, что заявитель, совершающий регистрационные действия от имени владельца автомобиля по простой письменной доверенности, должен предъявить как свой паспорт, так и паспорт собственника машины (в случае нотариальной доверенности паспорт нужен будет только свой).

Другая часть нововведений носит технический характер.

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