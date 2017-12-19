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Алиментщиков-миллионеров заставят раскошелитьсяСегодня в 16:54

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По предложению ВС.

Верховный суд РФ подготовил проект постановления о новом порядке выплаты алиментов. Об этом пишут "Известия".

Сейчас алименты равны доле от дохода родителя (четверть дохода на одного ребенка, треть – на двоих) или конкретной сумме, если доход непостоянен. Согласно проекту постановления, при определении дохода родителя суд должен учитывать не только зарплату, но и другие денежные поступления и любое имущество. Сюда входят акции, доли в уставном капитале компании, пособия. Должны быть учтены и такие факторы, как новая семья, нетрудоспособность плательщика или необходимость лечения ребенка.

Выплата алиментов в размере установленной суммы теперь будет возможна и в том случае, если родитель получает постоянный заработок. Если родитель занижает свой регулярный доход, алименты в виде "части" от зарплаты не позволят ребенку сохранить прежний уровень жизни.

Однако при объективно малом доходе родитель может платить сумму менее половины прожиточного минимума на ребенка, передает "Уралинформбюро".

Если же родитель с высоким доходом не хочет отдавать многотысячную долю от своей зарплаты, а стремится к выплатам в установленном размере, ему придется объяснить свое желание суду. Новая семья алиментщика не станет поводом снизить размер выплат. Ему также в суде придется доказать, что новый статус мешает платить в прежнем объеме.

Поясняет ВС и случаи, когда совершеннолетние дети могут отказаться содержать родителей. Трудоспособные потомки не должны платить алименты матери или отцу, если тот был лишен родительских прав, совершил преступление в отношении ребенка, злоупотреблял алкоголем, наркотиками, играл в азартные игры.

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